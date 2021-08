Budapest: Pflegekräfte fordern mehr Lohn

Am Samstag demonstrierten in Budapest mehrere Tausend Pflegekräfte des staatlichen Gesundheitswesens für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Das Pflegepersonal in Ungarn war und ist besonders in der Corona-Pandemie gefordert. Die Arbeitsbedingungen, vor allem die langen Schichten, überfordern die Pflegekräfte immer noch. Im November unter Notstandsrecht hatte die Regierung dem Gesundheitspersonal sogar verboten zu kündigen. Zu dem Protest aufgerufen hatte die Gewerkschaft der Pflegekräfte.