Protest gegen Flüchtlingspolitik der EU in über 15 Städten

Ein breites Bündnis aus Seenotrettungs- und Geflüchtetenorganisationen rief dazu auf, am 7. August 2021 bundesweit unter dem Motto "Seenotrettung ist #unverhandelbar" auf die Straßen zu gehen. In über 15 deutschen Städten beteiligten sich deshalb mehrere Tausend Menschen an Demonstrationen. Allein in diesem Jahr ertranken bereits über 1.100 Menschen im Mittelmeer. Mehr als 14.000 Menschen wurden völkerrechtswidrig von der sogenannten libyschen Küstenwache zurück nach Libyen gebracht. Die EU finanziert die sogenannte libysche Küstenwache mit und Frontex beteiligt sich an illegalen Pushbacks. In Libyen drohen den geflüchteten Menschen Folter und schwerste Menschenrechtsverletzungen. Allein in den letzten Tagen retteten die Sea-Watch 3 und die Ocean Viking über 800 Menschen im Mittelmeer.