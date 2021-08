„Gib Antikommunismus keine Chance!“ als Fan-Schal

„Gib Antikommunismus keine Chance!“ ist der Slogan auf der Vorderseite, „Internationalistische Liste/MLPD“ auf der Rückseite. Der Schal passt wunderbar zum Straßenwahlkampf, zu Aktionsständen, Kundgebungen und Demos. Maße: 140 auf 18 cm, Material gestricktes Polyester. Der Preis ist gestaffelt: Ein Schal 12 Euro, ab 5 Schals je 11 Euro, ab 10 Schals je 10 Euro.

Bestellungen bitte an ZK-Abteilung Aktiver Volkswiderstand, Gelsenkirchen, Telefon 0209 – 9519480. E-Mail: wg@mlpd.de Selbstabholung. Wir bieten die Schals auch auf der zentralen Wahlkampf-Auftaktkundgebung der Internationalistischen Liste/MLPD am 21. August in Hannover an.