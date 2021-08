Hamas ist keine antiimperialistische Kraft

Lieber ..., du hast Kritik zur Kennzeichnung der Hamas als „verbrämt faschistische“ Organisation, da sie eine „Widerstandsorganisation gegen die Besatzung“ Palästinas sei. Du wirfst eine wichtige Frage auf, die auch in der aktuellen öffentlichen Auseinandersetzung eine Rolle einnimmt. Ich halte deine Kritik aber nicht für richtig, da sie die reaktionäre Rolle der Hamas verkennt und verharmlost.

1. Die Organisation Hamas ist ideologisch-politisch und organisatorisch mit der Muslimbruderschaft verbunden, die seit den 1920er-Jahren existiert und einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in Ägypten und dem Gebiet des historischen Palästina (heute unter anderem: Israel, Palästina, Syrien, Jordanien, Irak) hat. Diese islamistisch verbrämten reaktionären Kräfte waren in der Geschichte ein reaktionäres und immer wieder auch offen konterrevolutionäres Gegengewicht gegen den nationalen und sozialen Befreiungskampf im Mittleren Osten. Sie vertraten die Interessen des feudalen Großgrundbesitzer und paktierten mit imperialistischen Kräften. Im Zweiten Weltkrieg ging das soweit, dass offen mit dem Hitler-Faschismus zusammengearbeitet wurde. Gezielt wurde vor allem gegen alle antiimperialistischen und revolutionären Kräfte vorgegangen, die mit der Kommunistischen Internationale verbunden waren, wobei sie keinen Unterschied machten, ob es sich um jüdische oder arabische Kräfte handelte. Ebenso wie der Zionismus wurde der von der Muslimbruderschaft und in der Folge auch von der Hamas vertretene reaktionäre Antisemitismus zur Spaltung des sich aus verschiedenen Nationalitäten und Religionen (so Muslime, Christen, Juden) zusammensetzenden Proletariats und der breiten Massen im sog. Nahen Osten benutzt....

Hier kann der komplette Brief gelesen werden