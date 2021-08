Hunderte Zuckerarbeiter streiken

Am 28. Juli traten in Kenia Hunderte von Arbeiter der Zuckerfabrik Chemilil im Kisumu Distrikt in den Streik. Es geht um ausstehende Lohnzahlungen, zum Teil auch Jahre zurückliegend. Aktuell beklagen die Arbeiter, dass sie ihre Familien nicht ernähren und das Schulgeld für ihre Kinder nicht aufbringen können. Das Unternehmen beschäftigt 600 Festangestellte und 469 Leiharbeiter. Das Unternehmen organisierte einen Polizeieinsatz gegen die friedlich demonstrierenden Arbeiter und hetzte auch Zuckerfarmer gegen die Streikenden auf.