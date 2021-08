Stuttgart

Kolleginnen und Kollegen von Bosch Feuerbach solidarisieren sich mit Stefan Engel

Am Drehtor von Bosch in Stuttgart-Feuerbach forderten wir die Kollegen heraus: Unterschreibt für die Solidarität mit Stefan Engel! Er ist kein Gefährder, sondern Freiheitskämpfer! Wir klagen die Bundesinnenminister Seehofer und Polizeidirektor Dirk Löther in Thüringen an.

Korrespondenz aus Stuttgart