Lohnnachschlag auf der Tagesordung!

Was das für Löhne, erspartes und Rente bedeutet, dazu müssen die Arbeiterfamilien und Rentner aber nicht erst die Bild lesen! Sie spüren die Teuerung schon seit Monaten. Denn die tatsächliche Teuerung für eine Arbeiterfamilie liegt wesentlich über der offiziellen von jetzt 3,8 Prozent. Und sie wird im Laufe des Jahres weiter steigen. So steigen die Erzeugerpreise mit 8,5 Prozent so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr.¹ Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für Verbraucherpreise. Angesichts der Nullrunden in den Tarifabschlüssen der Metall- und Elektro- und der Stahlindustrie bedeutet dies einen massiven Reallohnabbau.

Bild behandelt die Inflation wie ein Naturereignis oder einen Schicksalsschlag, gegen die man nichts machen kann, außer sich individuell daran anzupassen! Das scheint auch unter den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zu wirken. So berichtet ein Kollege von Audi: „Dass alles teurer wird, brauchst Du niemand zu erzählen. Trotzdem bleibt es meist beim Meckern.“ Zur Frage, womit das zusammenhängt, meint der Kollege: „Viele denken, dass man gegen die Inflation nichts machen kann. An wen soll denn eine Forderung gestellt werden?“

Die Inflation ist eine wesentliche Methode zur Abwälzung der Krisenlasten durch Monopole und Staat. Indem der Staat mehr Geld druckt, wird das Geld „billiger“. Davon profitieren vor allem die Monopole, deren Kredite, die sie an die Banken zurückzahlen müssen, auch „billiger“ werden. Das gilt auch für ihren Staat. Gezielt werden so die für die Subventionierung der Monopole sprunghaft gestiegenen Staatsschulden auf die Massen abgewälzt. Für die Monopole sind Preissteigerungen zudem ein Mittel, dem tendenziellen Fall der Profitrate entgegenzuwirken, weil sie die Profitmasse im Verhältnis zum eingesetzten Gesamtkapital erhöhen.

Spartipps von Bild für die Arbeiter und breiten Massen machen die Inflation zu einem persönlichen Problem. Damit soll versucht werden, die Verursacher der Inflation, die Monopole und ihre Regierung aus der Schusslinie zu nehmen und den Kampf dagegen zu verhindern.

Anders der Weg, jetzt breit im Betrieb und der Gewerkschaft über einen Lohnnachschlag, auch für die Auszubildenden, zu diskutieren und entsprechende Forderungen aufzustellen und zu beschließen.