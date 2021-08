Quebec: Streik der Arbeiter in Fleischfabrik Olymet geht weiter

Die Arbeiter im Containerhafen von DP World in Limassol auf Zypern traten am Montag in den Streik, weil ihre Geduld zu Ende war. Bereits im November hatte die Gewerkschaft und mit DP World, einem der weltweit größten Hafenbetreiber, einen Tarifvertrag ausgehandelt, der allerdings von dem Unternehmen nicht unterzeichnet wurde. Stattdessen versuchte die Hafengesellschaft neue Klauseln einzufügen. Nach drei Tagen Streik mit massiven Stockungen im Hafen Limassol unterschrieb das Unternehmen jetzt die Vereinbarung und der Streik endete.