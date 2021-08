Solidarität mit Alassa Mfouapon und anderen von Abschiebung bedrohten Flüchtlingen

Elvira Dürr, Berlin, 8. August

Lieber Alassa, mit Bestürzung lese ich, dass du erneut abgeschoben werden sollst!

Welch politische Farce! Das ist doch rein antikommunistisch motiviert, weil du ein Kämpfer für die Flüchtlinge und für eine Zukunft für uns alle bist!

Wenn ich das unseren Paddelfreunden erzähle, werden sie mir das nicht glauben.

Du hast dort mit deiner Lebensfreude, deinem Spaß am Paddeln und deiner Lebensgeschichte großen Eindruck hinterlassen.

Was wir brauchen ist eine Unterschriftenliste für dein Bleiberecht! können wir das sofort initiieren?

Ich steh an deiner Seite!

Elvira

Eine Urlaubsgruppe vom Bodensee, 8. August

Lieber Alassa, eine Urlaubsgruppe vom Bodensee schickt dir solidarische Grüße. Wir sind empört über den unverschämten Abschiebebescheid, den dir das BAMF zugeschickt hat. Angesichts deiner Geschichte zu behaupten, dein Asylantrag sei „offensichtlich unbegründet“ ist derart menschenverachtend.

Gerade gegen diese Menschenverachtung in der Flüchtlingspolitik der Imperialisten bist du führender Aktivist. Dieser Weg hat großen Erfolg und Anziehungskraft. Die Angriffe auf dich sind eindeutig ein Racheakt dafür und der Versuch, an dir ein abschreckendes Exempel zu statuieren. Damit werden sie nicht durchkommen! Diese Richtung, selbst aktiv zu werden und sich zu organisieren, wird weiter wachsen!

Wir stehen an deiner Seite und unterstützen natürlich auch die Spendensammlung für den „Freundeskreis Flüchtlingssolidarität“.

United we stand – devided we fall. Solidarity forever!

Anja & Dietz Kippschull, Wuppertal, 8. August

Als Mitglieder von Solidarität International ist uns der Kampf für die Rechte aller Flüchtlinge weltweit eine Herzensangelegenheit.

Mit dem erneuten Angriff auf dein Recht auf Asyl will die Regierung offensichtlich verhindern, dass die Flüchtlinge in Deutschland auch in Zukunft organisiert für ihre Rechte kämpfen, dass ihnen zustehende Grundrecht auf Asyl einfordern.

Zugleich kommt hier die stets weitergehende Rechtsentwicklung der Regierung erneut klar zum Vorschein. Offensichtlich soll hier eine gewisse "Stärke" demonstriert werden, um bestimmte Wählerschichten zu halten bzw. auch, um die Gesellschaft weiter zu spalten.

Wir wissen, dass Du in deinem Kampf, welcher ja der Kampf aller Flüchtlinge ist, nicht alleine stehst. Auch wir werden an deiner Seite stehen, gemeinsam mit dir kämpfen, und gemeinsam siegen!

Unsere Solidarität ist unsere Stärke! Einen einzelnen Finger kann man brechen, eine ganze Faust nicht!

Nochmals ganz viele solidarische Grüße,

Andreas Fischer, Betriebsrat und Schwerbehinderten-Vertrauensmann der Firma GussTec aus Heiligenhaus (Ehemals Fa. PIAD Kokillenguss GmbH aus Solingen), 8. August

Mit großer Wut und Empörung erfahre ich heute, am 8. August, aus den „Rote Fahne News“ von den erneuten Abschiebeplänen gegen Alassa Mfouapon. Dieses Mal soll er nicht mehr nach Italien, sondern in sein Herkunftsland Kamerun abgeschoben werden.

In Kamerun tobt eine faschistisch, islamistische Terrorwelle von Boko Haram gegen die Zivilbevölkerung, die bisher Zehntausenden zivilen Opfern das Leben gekostet hat. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Boko Haram werden unter anderem enge Verbindungen zur Al-Quaida und Al-Shabaab in Somalia nachgesagt. Das Terrornetzwerk ist bis in die Anrainerstaaten Tschad und Niger aktiv. Ihr Ziel ist die Einführung der Scharia und das Verbot von freien Wahlen und Bildung.

„Boko Haram führt einen Krieg gegen die Menschen in Kamerun mit schockierenden menschlichen Verlusten“, sagte Ilaria Allegrozzi, leitende Zentralafrika-Forscherin bei Human Rights Watch (HRW) noch am 6.April dem Africa-Live-Blog.

Sehr richtig stellt Rote Fahne News heraus, dass es sich bei der Abschieberoutine der Bundesregierung keinesfalls nur um Straftäter handelt. Die um ihre demokratischen Rechte international, nach der Genfer Konvention und speziell in Deutschland nach Artikel 1 des Grundgesetzes (Die Würde des Menschen ist unantastbar) kämpfenden Flüchtlinge, die mutig und erfolgreich gegen die Repressalien von Justiz und Behörden klagen, sollen gleich mit abgeschoben werden.

Durch solche Mittel beteiligt sich die Bundesregierung am Terror in den Abschiebestaaten mit und macht sich schuldig an den Opfern und ihren Angehörigen.

Diese Praxis reiht sich ein, in eine sich verschärfende Rechtsentwicklung der europäischen Innen- und Außenpolitik, die sich in Stellung bringen will, um Kämpfe durch und für Flüchtlinge, Arbeiterinteressen und eine andere Gesellschaft im Keim ersticken will.

Und gerade deshalb sind wir alle herausgefordert, weder Abschiebeaktionen von einfachen Flüchtlingen, Verschärfungen von Polizeigesetzen, Kriminalisierung von Kommunisten und ihren politischen Repräsentanten und Parteien oder der Hoffähigmachung faschistischen Gedankenguts und seiner Propaganda zuzulassen!

Mit einer ganzen Reihe von deutschen und internationalen Kollegen u. a. aus dem Iran, der Türkei und Tunesien protestiere ich gegen die geplante Abschiebung von Alassa Mfouapon!

Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE samt 16. Waldfest im Ferienpark Thüringer Wald, 8. August

Lieber Alassa, wir vom Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE und die Besucherinnen und Besucher des 16. Waldfestes haben von deiner angekündigten Abschiebung nach Kamerun gehört. Dieser Vorgang ist absolut empörend. Und das aus vielen Gründen!

Weil du dich in Deutschland mittlerweile gut eingelebt hast, Freunde gefunden und die deutsche Sprache gelernt hast. Weil du mittlerweile Arbeit gefunden hast, eine Ausbildung machst und auch aus guten Grund aus deiner Heimat fliehen musstest.

Es ist vor allem Ausdruck dieser menschenverachtenden Politik und der Rechtsentwicklung der Regierung, gerade in dieser Situation, in der täglich neue Krisen- und Katastrophenmeldungen aus aller Welt kommen, die Abschiebung so zu verschärfen. Ein besonderer politischer Skandal ist, dass es gerade dich trifft: Unser Kindercamp steht unter dem Motto „Mutige Vorbilder für mutige Rotfüchse“. Als mutiges Vorbild haben wir dich bereits vor Jahren auf diesem Camp kennengelernt, als du gegen die Kriminalisierung und für die Organisierung der Flüchtlinge in Ellwangen gekämpft hast.

Das Jugendcamp steht unter dem Motto: „In welcher Welt wollen wir leben?“. Auf dem Camp gibt es einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ebenfalls aus ihren Ländern fliehen mussten und nun teilweise auch von Abschiebung bedroht sind. Wir wollen eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, in der keiner mehr aus seiner Heimat fliehen muss und jeder die Hilfe bekommt, die er benötigt.

Wir haben mit dir gekämpft, als du schon einmal nach Italien abgeschoben wurdest – und gewonnen. Wir haben mit Stefan Engel gegen seine Kriminalisierung als Gefährder gekämpft, und gewonnen. Und wir werden mit dir auch gegen diese Abschiebung kämpfen.

Hoch die internationale Solidarität!

Deine Rebellen und Rotfüchse

Beschlossen vom Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE und den Besuchern und Besucherinnen des 16. Waldfestes in der Ferienanlage Truckenthal