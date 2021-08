„W(H)AM! beim Waldfest“

Hausgemachte Spezialitäten und aussagekräftige Kunst, so wie unser Kandidat selbst, sind Bestandteil unseres Stands. "Wham!" wird man rufen, wenn man den Lakritzlikör trinkt oder seine Pizza mit leckerem Pizzagewürz verfeinert.

Wir schwenken die Rote Fahne und verbildlichen diese. Auch das Internationalistische Bündnis findet mit seiner Farbenvielfalt einen Platz in unserem Sortiment. Mit viel Spaß und Engagement schauen wir auf diesen regnerischen, aber wundervollen Tag zurück, an dem wir gefeiert haben. Mit Freundschaft Steinen, selbstgemachten Beuteln, Marmeladen, etc. ergreifen wir die Initiative als Wählerinitiative Adrian Mauson, Halle. Mit einem lauten "Wham!" geht's auf in den Wahlkampf.