Augen zu und ab in die vierte Welle der Pandemie?

Eine neue Welle soll lediglich „hinausgezögert“ werden. Etwa bis nach der Bundestagswahl, wenn die bürgerlichen Politiker ihre Schäfchen im Trockenen haben? Die vierte Welle muss aber nicht hinausgezögert, sondern verhindert werden. Ohne konsequenten Kampf gegen die Monopole und die Rechtsentwicklung der Regierung kann die Pandemie nicht besiegt werden!

Mit an die Spitze des Herunterspielens der Gefahr setzt sich derzeit die Bild-Zeitung. Sie entwickelt sich zunehmend zum Sprachrohr der "Querdenker" und ihrer kleinbürgerlich-egoistischen Denkweise. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz titelte sie: „Hilfe, der Regel-Horror geht weiter. Eigentlich sollten wir unsere Freiheit zurückkriegen – jetzt werden die Maßnahmen wieder verlängert.“² Die „Freiheit“ und das „Recht“, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und andere anzustecken, ist eine Freiheit, die nicht im Interesse der Massen liegt. Sie entspringt der reaktionären menschenfeindlichen Denkweise der Herrschenden.

Impfkampagne desorganisiert

Bis heute sind gerade mal 55 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft. Über Monate wurde die Impfkampagne desorganisiert - vor allem weil die Regierung so tat, als sei alles im Griff. Impfgegnern, Corona-Leugnern und Faschisten überließ sie breiten Spielraum, um Vorbehalte gegen die Impfung unter der Bevölkerung zu schüren.

Dazu beigetragen hat auch die Weigerung der Ständigen Impfkommission, die Impfung auch für Kinder ab zwölf Jahren zu empfehlen. Ihre Begründung, der Schutz der einzelnen Kinder stehe höher als der Schutz der Allgemeinheit, liegt genauso auf der Linie des individualistischen bürgerlichen "Freiheits"-Begriffs.

Internationalistische Liste / MLPD: Offensive der Überzeugungsarbeit

Notwendig ist neben der Aufklärung auch die Verstärkung von mobilen Impfteams, die in die Schulen gehen, vor Arbeitsämtern, Einkaufszentren und so weiter. Das passiert aber zu wenig konsequent. Die mobilen Impfteams in Thüringen werden gegenwärtig für das ganze Bundesland lediglich von zwölf auf 25 aufgestockt.

Die Internationalistische Liste / MLPD wird ihre Positionen dazu im Bundestagswahlkampf breit bekanntmachen und mit einer weltanschaulichen Überzeugungsarbeit gegen die Verharmlosung der Pandemie - insbesondere durch Bild-Zeitung und "Querdenker" - in die Offensive gehen. Ganz in diesem Sinne tritt sie an unter Losungen wie: „1000 Krisen, eine Ursache – Kapitalismus!“ und „1000 Krisen, eine Lösung – Sozialismus!"