Delta-Variante dominiert in Deutschland

Wie zu erwarten, steigen die Inzidenzzahlen mit der Delta-Variante inzwischen rasch an, in verschiedenen Ländern wie den USA bereits massiv, auch abhängig von der Impfbereitschaft der Bevölkerung – die ist besonders schlecht in den Wahlkreisen, die von Trump-Wählern dominiert werden!

Krankenhäuser in den gesamten USA schildern, dass sich ihre Betten mit Covid-19-Patienten füllen und die Patienten jünger als je zuvor sind – viele seien zwischen 20 und 40 Jahre alt, berichtet CNN. Der Berater von US-Präsident Joe Biden warnte vor einer "Pandemie der Ungeimpften".

Auch in Deutschland dominiert inzwischen die Delta-Variante mit über 90 Prozent den Pandemieverlauf. Angesichts eines fahrlässigen und inkonsequenten Krisenmanagements (pragmatisches „auf Sicht fahren“) und der schrittweise Aufhebung der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ist der Übergang in eine vierte Pandemiewelle vorprogrammiert. Im Gegensatz zu asiatischen Ländern haben sich die westlichen Regierungen dem Kurs ihrer internationalen Konzerne und Monopole angepasst, d.h.:

Impfen und auf andere wirksame und notwendige Maßnahmen der Bekämpfung der Pandemie weitgehend zu verzichten

Max. Profite aus den RNA-Impfstoffen herauszuschlagen und das zu einem dauerhaften Geschäftsmodell zu machen

Die ärmeren Ländern beim Impfen im Regen stehen zu lassen – mit allen katastrophalen Konsequenzen

Eine wachsende Übersterblichkeit bewusst in Kauf zu nehmen

Die Massen durch eine verwirrende Diskussion zu verunsichern, um den Widerstand gegen das weltweite Krisenszenario zu lähmen.

In auffälligem Kontrast dazu steht das Vorgehen in ostasiatischen Ländern. China, Australien, Taiwan, Vietnam und Japan verfolgen eine Politik der konsequenten Eindämmung der Pandemie, weil sie – ebenso wie die Befürworter einer Zero-Covid-Strategie - die langfristige Gefährdung ernster einschätzen. ...