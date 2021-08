Drohende vierte Welle der Corona-Pandemie: Unverantwortlicher Umgang der Regierung

Kanzleramtsminister Braun kündigte für die Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August eine „Richtungsentscheidung“ an. Es gehe darum, ob die Corona-Politik „ausschließlich dem Ziel folgen“ soll, „eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern“, statt „anzustreben, die Nachverfolgung der Corona-Infektionen sicherzustellen und somit die Inzidenz niedrig zu halten.“¹ Entsprechend wird diskutiert, dass nicht mehr die Inzidenzwerte alleiniger Hauptindikator sein sollen – was bisher damit verbunden ist, dass bei bestimmten Stufen automatisch strengere Schutzmaßnahmen inkrafttreten.

Das entspricht der Forderung des Instituts der deutschen Wirtschaft, dessen Direktor Michael Hüther schon am 29. Januar die Inzidenzzahlen infragestellte und forderte, „mit der Pandemie zu leben“.² Was nichts anderes heißt, als sämtliche Beschränkungen für das wirtschaftliche Leben, vor allem der Monopole, aufzuheben. Hauptsache, die Profite stimmen!

In einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums ist zu lesen: „Die nach aktuellen Prognosen zu erwartende nächste Welle an hohen Infektionszahlen soll möglichst weit nach hinten verzögert werden.“³ Von Verhinderung einer vierten Welle ist schon gar keine Rede mehr, sie soll nur „verzögert“ werden – wohl auf jeden Fall bis nach der Wahl? Unverantwortlich wird damit die Durchseuchung der Bevölkerung in Kauf genommen, vor allem der jungen Menschen und Kinder.

Aber für alles findet man ja einen Virologen … . So erklärt Peter Kremsner, Infektiologe an der Universität Tübingen: „Das Wichtigste ist, dass wir auf die Covid-19-Patienten-Belegung in den Krankenhäusern achten, alles andere ist zweitrangig“. Und: „Jugendliche werden nicht schwer krank und sterben in der Regel nicht.“⁴