Ende der kostenlosen Schnelltests beschlossen

Am Sonntag gingen in Basel 1000 Menschen auf die Straße, um gegen ein revidiertes Urteil des Basler Appellationsgerichts zu protestieren. Dieses hat das Strafmaß gegen den Vergewaltiger einer jungen Frau um mehrere Monate reduziert und so zur Bewährung ausgesetzt, dass der Täter in wenigen Tagen auf freien Fuß gesetzt wird. Skandalöse Begründungen: Die Vergewaltigung habe "nur elf Minuten gedauert" und die Frau habe "mit dem Feuer gespielt", weil sie am gleichen Abend mit einem anderen Mann intim geworden sei. In der ganzen Schweiz sorgten Urteil und Begründung für Empörung.