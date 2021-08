Erfolgreiches Webinar „Corona bekämpfen – Freiheitsrechte verteidigen!“

Dr. Boulbeba Makhlouf („Gesundheit für das Volks“ aus Tunesien und vom ILPS) berichtete von der Auseinandersetzung in Tunesien um die Impfkampagne und führte die Kritik an der imperialistischen Impfpolitik, die den ärmeren Ländern gerade in Afrika eine ausreichende Versorgung mit Impfstoffen verweigert. Er warf auch die Frage eines künstlichen Ursprungs des Corona-Virus auf.

Günter Wagner sprach zur Auseinandersetzung um einen möglichen künstlichen Ursprung des Corona-Virus und der Forderung den Patentschutz für den Impfstoff aufzuheben. Er stellte die aktuellen Sofortforderungen der Medizinerplattform vor, kritisierte die Politik der Herrschenden, die die wirtschaftlichen Interessen über den Gesundheitsschutz stellen sowie die Corona-Leugner und warf auf, dass das chaotische Krisenmanagement zur Verwirrung unter den Massen beiträgt.

Michael Williss (CPA(M-L) berichtete vom Verlauf der Pandemie in Australien, die durch strikte Maßnahmen der Regierung im internationalen Vergleich relativ wenig Fälle hatte, aber durch eine mangelhafte Vorbereitung auf Pandemien (Mangel an Masken und Medikamenten, langsame Aufnahme der Impfstoffproduktion erst im März diesen Jahres …) schwerer verlief, als nötig. … Die südafrikanischen Genossen berichteten vom erneuten Anstieg der Infektionen in Südafrika und der schleppenden Impfkampagne. Vor allem aber kritisierten sie, dass Ausbruch und Verlauf der Pandemie von den Imperialisten zu verantworten sind. Sowohl was den vermuteten künstlichen Ursprung des Corona-Virus angeht, vor allem aber, weil die imperialistische Politik der Arbeiterklasse und den Massen – insbesondere in den ärmeren Ländern – Lebensverhältnisse aufzwingt, die Maßnahmen des Gesundheitsschutzes unmöglich machen und ihr Immunsystem schwächen (enge Wohnverhältnisse, überfüllte Nahverkehrsmittel, mangelnder Zugang zu sauberem Wasser und gesunder Nahrung). ...

Monika Gärtner-Engel würdigte in einer Videobotschaft Sivaram und Sharmistha aus Indien stellvertretend für alle unsere an Corona gestorbenen Genossinnen und Genossen. Sie erklärte: „Wir haben erschütternde Verluste erlitten. Aber als Revolutionäre und Freiheitskämpfer versinken wir nicht in Traurigkeit. Wir gehen weiter, wir kämpfen, wir treten an die Stelle der Verstorbenen und arbeiten in ihrem Sinn, ihr Tod ist Mahnung und Herausforderung. Wir kämpfen für eine Zukunft, eine sozialistische Gesellschaft, in der in jeder gesellschaftlichen Frage der Mensch im Mittelpunkt steht.“