In Neuseeland beteiligten sich diese Woche insgesamt 1.500 Hebammen in staatlichen Krankenhäusern an einer Reihe von 8-Stunden-Streiks. Am Donnerstag demonstrierten 150 Hebammen vor dem Parlament in Wellington. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Sie wehren sich gegen die Labour Regierung, die einen dreijährigen Lohnstopp im öffentlichen Dienst durchsetzen will. Die Hebammen wollen sich jetzt am geplanten Streik des Pflegepersonals am 19. August beteiligen.