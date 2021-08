Plakatierung für die Bundestagswahl 2021 startet am Wochenende

Internationalistische Liste / MLPD in NRW: Jetzt gehts los!

In vielen Städten in Deutschland ist sie bereits im Gange, nun starten auch die Wählerinitiativen der Internationalistischen Liste / MLPD in NRW am Wochenende die Plakatierung für die Bundestagswahl. Erste Erfahrungen bei der Vorbereitung wollen wir hier für alle zur Verfügung stellen.

Korrrespondenz