Solidarische Grüße an die GDL-Kollegen überbracht

Er beglückwünschte die Kollegen zu ihrem Mut und ihrer Geschlossenheit im Kampf für ihre Forderungen. Reiner machte deutlich, dass es für ihn persönlich als Arbeiter und Gewerkschafter sowie für die Arbeiterpartei MLPD selbstverständlich ist, dass wir hier solidarisch an ihrer Seite stehen. Die Kollegen haben sich darüber sehr gefreut und klatschten.

In der Diskussion hoben sie die hohe Kampfbereitschaft aller Mitglieder hervor. Es gibt derzeit auch in Köln sehr viele Eintritte in die Gewerkschaft GDL. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Arbeiter ein wirkliches Streikrecht brauchen und das reaktionäre Tarifeinheitsgesetz versucht wird erstmals anzuwenden. Ein Kollege erklärte, dass ihm im Streik deutlich wird, welche Rolle die Medien spielen. Deshalb wurde es sehr begrüßt, dass die MLPD die Solidarität organisiert. Wir übergaben als Geschenk an die Kollegen und für die weitere Diskussion das Buch von Stefan Engel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“.