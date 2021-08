„Solidaritätserklärung der MLPD an die streikenden Kolleginnen und Kollegen der GDL

Euer Streik hat in der gegenwärtigen krisenhaften Situation und im Vorfeld der Bundestagswahlen große Bedeutung – er ist ein Signal und er zeigt Wirkung. Viele Belegschaften blicken mit Hoffnung auf euren Kampf. Es wächst der Unmut in Betrieben angesichts verstärkter Abwälzung der Krisenlasten, der Nullrunde in der Metall-Tarifrunde, während gleichzeitig die Inflation und damit die Lebenshaltungskosten enorm steigen.

Es ist genau richtig, zu betonen, dass die Arbeiter und Angestellten weder an der Weltwirtschafts- und Finanzkrise noch an der Corona-Krise schuld sind. Ihr zeigt auch, dass man auch in der Krise kämpfen kann. …

Die MLPD protestiert entschieden gegen die Hetze in den Medien, womit der Streik für eure berechtigten Forderungen diffamiert werden soll. Der Vorwurf der Herrschenden, der GDL ginge es vor allem um „Machtinteressen“ gegenüber der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG,) ist eine antikommunistische Attacke an die kämpferische Gewerkschafts– und Arbeiterbewegung. Sie wollen die Gewerkschaftsbewegung spalten, ihre Macht demonstrieren und euch eine Niederlage beibringen. Das wird ihnen nicht gelingen! …

Ins Zentrum der Auseinandersetzung rückt das Recht auf Streik, dass euch mit dem Tarifeinheitsgesetz als kleinere Gewerkschaft der Deutschen-Bahn-Gesellschaften noch weiter eingeschränkt werden soll. Die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung braucht aber für den Kampf um die Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen und für den Kampf um eine lebenswerte Zukunft ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht! … Solidarität ist für uns kein leeres Wort. Wir stehen an eurer Seite, wünschen euch viel Erfolg. …

Hier gibt es die komplette Solidaritätserklärung der MLPD.