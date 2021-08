Wuppertal

Solidaritätserklärung gegen den brutalen Polizeiangriff auf die Engels-Gedenkdemonstration

Liebe Genossinnen und Genossen, Freunde und Kollegen! Landesleitung und Landesverband NRW der MLPD erklären sich solidarisch mit dem Engels-Bündnis in Wuppertal und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Engels-Gedenkdemonstration, die am 7. August 2021 in Wuppertal durch einen Polizeieinsatz brutal beendet wurde. Mindestens 15 Demonstranten wurden verletzt, verschiedene mussten im Krankenhaus behandelt werden. Manche der Festgenommenen mussten stundenlang gefesselt im Polizeigewahrsam verharren. Szenen, wie sie uns aus Lukaschenkos Belarus, von Putins „Antiterroreinheiten“ oder Attacken rassistischer Polizisten in den USA bekannt sind.

Pressemitteilung der Landesleitung NRW der MLPD