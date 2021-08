Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus

Spannende Buchvorstellung mit Anna Bartholomé in Velbert

Am vergangenen Freitag, 6. August, führte die Aufbaugruppe Velbert eine Vorstellung des Buches "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" in Velbert durch. Referentin war Anna Bartholomé, seit Jahrzehnten berufsrevolutionär, auch als Mitglied im Zentralkomitee, für die MLPD tätig, und Mitarbeitern an der Erstellung des Buches.

Korrespondenz