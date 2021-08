Während ich mal wieder oben auf der Leiter stehe und ein Plakat befestige fährt ein Auto vorbei, der Fahrer ruft irgendetwas. Wir haben es nicht verstanden, denken uns aber auch nichts dabei. Keine halbe Minute später hat der Wagen gewendet und hält neben uns, er guckt nicht besonders freundlich. Seine Frau auf dem Beifahrersitz starrt die ganze Zeit stur geradeaus. "Für welche Partei hängt ihr auf?" "Für die Internationalistische Liste / MLPD." "Das sind Nazis?" Ich erkläre, dass genau das Gegenteil der Fall ist und wir international gemeinsam kämpfen müssen. Sein Blick erhellt sich etwas.

"Was hat der Kollege so eine lange Nase?" Er nickt zu dem Plakat hoch, dass wir gerade aufhängen: „Tausend Lügen, eine Quelle, Antikommunismus“. Darunter symbolisch: Pinocchio. Das muss ich kurz etwas ausführen - sein Auto blockiert zwar die Straße, aber dass alle anderen um ihn drumherum fahren müssen irritiert ihn nicht. Mit ihren ganzen Lügen – deshalb die lange Nase – wollen die Herrschenden verhindern, dass wir über Alternativen zum Kapitalismus nachdenken und bringen den Sozialismus in Verruf, denn der ist die Alternative zum Kapitalismus. "Denn wenn dies das beste aller Systeme ist, warum sind dann immer noch so viele Menschen arm, haben miese Jobs und schlechte Wohnungen?" frage ich die beiden.

Zum ersten Mal starrt sie nicht mehr geradeaus, sieht mich an und sagt entschieden: "Das stimmt!" Er schließt unser interessantes Gespräch mit den Worten: "Nee, alles gut – ich dachte nur das wären Plakate von Nazis und dann hätte ich gesagt, die könnt ihr direkt wieder abhängen." Courage hat er!