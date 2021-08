Flüchtlinge aus Afghanistan: Botschaft an die Welt

Wir wollen, dass Menschenrechte und Frauenrechte respektiert werden, und wir wollen, dass Kugelschreiber regieren und nicht Waffen!

Heute haben wir eine Versammlung mit unseren afghanischen Schwestern und Brüdern in der Schule Moria Academia durchgeführt. Es ist sehr schrecklich, was jetzt in Afghanistan passiert ist, und es erinnert alle Syrer daran, was passiert ist, als wir uns vor zehn Jahren friedliche gegen den Diktator Assad erhoben haben. Dann hörten wir viele Versprechungen von den USA und aus Europa, aber am Ende haben sie nichts getan und lassen zu, dass Assad, Russland und Iran unsere Völker niederschlachten und Syrien in einer Hölle verwandeln. Das gleiche passiert in Afghanistan und wir sind sehr traurig, vor allem weil so viele Familienmitglieder und Freunde der Afghanen hier im Lager noch im Land sind. Wir haben Angst um sie.

Wir entscheiden uns dafür, diese Versammlung in der Moria Academia zu machen, denn dies ist eine Schule, in der immer noch alle Mädchen und Frauen aus Afghanistan lernen und unterrichtet werden können, während dies jetzt in Afghanistan von den Taliban-Regierenden wieder verboten wird.

Wir wollen alle nur in Frieden und Freiheit in unseren Ländern leben. Und wir wären auch noch in diesen unseren Ländern, weil wir unsere Länder lieben. Jetzt sieht die ganze Welt wieder, dass wir es nicht können. Deshalb sind wir nach Griechenland geflüchtet und sind Flüchtlinge geworden.

Bitte helfen Sie den Menschen in Afghanistan und Syrien und bitte erkennen Sie jetzt, warum wir geflohen sind . Geben Sie uns einen Platz zum Leben in Europa!