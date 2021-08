Das Haus der Solidarität sollte mehr zur Geltung gebracht werden

Die hervorragende Einrichtung sollte m. E. mehr zur Geltung gebracht werden, gerade auch in Auseinandersetzung mit der Linkspartei und auch angesichts der zu erwartenden Flüchtlingen aus Afghanistan und massiven Angriffen auf syrische Flüchtlinge in der Türkei (was angesichts der desolaten Situation von Erdogan in der Türkei ein willkommenes bzw. gewolltes Ablenkungsmanöver ist. Man kann nur vermuten, dass die Faschisten in der Türkei dabei tatkräftig mitmischen).

Die CDU in Suhl hat einen Offenen Brief verfasst, der auch die richtige Seite der Kritik an der Überfüllung der Einrichtung in Suhl und die Forderung nach weiteren Unterkünften beinhaltet und für das Haus der Solidarität kritisch genutzt werden kann.