Demonstrationen in ganz Deutschland

Heute und in den kommenden Tagen finden deutschlandweit Proteste für eine schnelle und unbürokratische Evakuierung der bedrohten Menschen vor Ort statt. Gestern hat die Bundesregierung es fertig gebracht, einen Flug mit 7 (sieben!) Menschen an Bord zu organisieren! Heute Abend wird in Berlin am Platz der Republik um 17 Uhr eine große Demonstration, getragen von einem breiten Bündnis, stattfinden. Auch in Bochum, Köln, Potsdam und anderen Städten sind heute Aktionen geplant. Aufgerufen wird u.a. von der "Seebrücke": "Wir fordern die Bundesregierung auf, umgehend so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan zu evakuieren. Die Evakuierung darf nicht nur einigen Wenigen vorbehalten bleiben. ... Es braucht sichere und legale Fluchtwege für alle Menschen, die von der Taliban bedroht sind."