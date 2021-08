Vorsitzender der KPD

Ehrung für Ernst Thälmann

Bereits in den 1920er-Jahre forderte Ernst Thälmann mit seinem klaren Blick auf die politischen Verhältnisse in Deutschland: "Den Kampf gegen den Faschismus weit mehr in den Vordergrund stellen." Am 18. August gedachten viele Menschen in Chemnitz und Zschopau dem von den Faschisten 1944 in Buchenwald ermordeten Vorsitzenden der KPD.

Von Raimon Brete, Chemnitz