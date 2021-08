Ein einziges Chaos auf der Hütte

Hinzu kommt jetzt noch eine Störung am zweiten Hochofen, wodurch noch mal knapp 100.000 Tonnen fehlen. Viele fragen sich: Warum wurde der Hochofen nicht im letzten Jahr zugestellt, als weniger Stahl benötigt wurde? Da hatte der Vorstand noch den Plan, den Stahlbereich schnell loszuwerden und nicht mehr zu investieren.

Jetzt haben sie den Salat: Im Oktober jammern sie wieder, dass wir keinen Gewinn gemacht haben. Kein Wunder, bei diesem Krisenchaos auf der Hütte. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Vorstand wieder an unsere Kohle geht, wie mit dem Verzicht aufs Urlaubsgeld. Wir sind nicht verantwortlich für dieses kapitalistische Krisenchaos! Jeder Verzicht ermuntert den Vorstand nur noch mehr, alles auf uns abzuwälzen. Der Vorstand tut immer so, als wenn er alles im Griff und Ahnung hat. Dabei wissen sie noch nicht mal, was in zwei bis drei Monaten los ist.

Dabei wäre es heute möglich, planmäßig entsprechend den Bedürfnissen der Menschen zu produzieren. Das geht aber nur in einer Planwirtschaft, in der wir Arbeiter das Sagen haben. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, auch nur ein einziges Problem planmäßig zu lösen und rutscht von einer Krise in die nächste!