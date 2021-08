Neues Versammlungsgesetz NRW

Generalangriff auf das Versammlungsrecht durch die CDU/FDP-Krisenregierung!

Die NRW-Landesregierung plante, ihr neues Versammlungsgesetz still und heimlich unter den Bedingungen der Corona-Pandemie im Landtag beschließen zu lassen. Kritik und Proteste gegen dieses Gesetz und die Demonstration am 26. Juni haben dieses Vorhaben durchkreuzt. Die Landesregierung und ihre Behörden antworten darauf mit brutaler antikommunistischer Unterdrückung, Polizeigewalt und Lügen! Armin Laschet, CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat droht: „Wir regieren NRW so, wie ich es mir auch für den Bund vorstellen würde.“¹ Damit werden sie nicht durchkommen.

Pressemitteilung der Landesleitung Nordrhein-Westfalen der MLPD