Internationalistischen Liste / MLPD

Grundstein für die Wählerinitiative Johanna Jensen gelegt

Letzten Samstag fand ein erfolgreicher Einsatz mit unserer Direktkandidatin, Johanna Jensen, für den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland statt. Wir hatten einen Tag zuvor plakatiert und so wurden viele Leute bereits auf die Internationalistische Liste / MLPD und deren Direktkandidatin aufmerksam. Bei einem Infostand vor Aldi stellte sich Johanna bei den Leuten vor, sprach auf das Mitmachen in der Wählerinitiative an und verteilte das Wahlprogramm.

Von Korrespondenz aus Oldenburg