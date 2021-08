Internationaler Kampf ist der Weg zum gemeinsamen Erfolg

Liebe Frauen, Jugendliche, Arbeiterinnen und Arbeiter, Werktätige,

Rassismus, der ein Feind der Menschheit ist, steht als Staatspolitik ständig auf den Tagesordnungen. In diesem Sinne wird der von den Herrschenden geförderte institutionalisierter Rassismus als Rettungsring benutzt, um die bestehenden eigentlichen Probleme zu vertuschen und Menschen gegeneinander zu hetzen.

Heute, wie in der Vergangenheit, steigt die Arbeitslosigkeit, die Wohnungsproblematik nimmt zu, Elend und Armut vertiefen sich, soziale Sicherungen greifen nicht mehr, Angriffe auf demokratische Rechte und Freiheiten, intensiver politischer Druck von oben, Entrechtungen, sowie Verbote und politisch motivierte Ermittlungen und Anklagen gegen Linke, Sozialisten und Kommunisten vermehren sich ungebremst.

Auf der anderen Seite stehen die barbarischen Imperialisten, die unsere Welt um des Profits willen ausplündern. Die Gegenwart und Zukunft der Menschheit ist wegen der irreparablen Umweltzerstörungen, dem Klimawandel und dem ökologischen Ungleichgewicht, das sie zu verantworten haben, bedroht.

Die Verursacher dieser Situation, die das gemeinsame Problem der gesamten Menschheit ist, sind natürlich das kapitalistisch-imperialistische System und dessen Herrschende selbst.

Solange wir nicht mit einem internationalistischen Bewusstsein und gemeinsam gegen all diese Probleme kämpfen, wird sich die ganze Menschheit weiterhin mit diesen existenziellen Zerstörungen und rigorosen Plünderungen auseinandersetzen müssen. Erst wenn wir internationalistisch, klassenbewusst und durchorganisiert zusammen kämpfen, haben wir eine Chance, über unsere Gegenwart und Zukunft selbst zu bestimmen.

In diesem Sinne hat die Bedeutung der internationalen Klassemkämpfe heute noch mehr zugenommen, in einem Prozess, in dem die Probleme der einheimischen und der eingewanderten Gemeinschaften in gleicher Richtung bedeutsam werden.

Aus diesen Gründen mein Aufruf an das unterdrückte kurdische und jesidische Volk, das mittlerweile auch in Deutschland lebt, an das alevitische Volk, das wegen seines Glaubens ausgegrenzt wird, an alle revolutionären und sozialistischen Immigrantenorganisationen und -gruppen, die auch hier unter Unterdrückung und politischer Verfolgung stehen: Unterstützt bei den im September stattfindenden Parlamentswahlen die Internationalistische Liste / MLPD und stimmt für alle ihre Kandidaten.

Hoch die Internationale Solidarität!

Auf der Homepage der Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa, Mitgliedsorganisation des Internationalistischen Bündnisses, gibt es die türkische Originalversion des Aufrufs von Erhan Aktürk