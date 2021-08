Ein Viertel der jüdischen Menschen in USA halten Israel für einen Apartheidsstaat

Die israelische Zeitung Haaretz schreibt: "Eine Umfrage unter jüdischen Wählern in den USA, die nach dem Israel-Gaza-Konflikt durchgeführt wurde, zeigt, dass eine beträchtliche Minderheit einige der schärfsten Kritiken an Israel glaubt, darunter die Behauptung, dass das Land Völkermord und Apartheid begehe. In der vom Jewish Electorate Institute, einer von prominenten jüdischen Demokraten geleiteten Gruppe, in Auftrag gegebenen Umfrage stimmten 34 Prozent der Befragten zu, dass "Israels Behandlung der Palästinenser dem Rassismus in den Vereinigten Staaten ähnelt", 25 Prozent stimmten zu, dass "Israel ein Apartheidstaat ist" und 22 Prozent stimmten zu, dass "Israel Völkermord an den Palästinensern begeht".