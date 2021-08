Stuttgart

"Killt das System“? Dazu braucht es eine Revolution

Bei einem Protestmarsch gegen Rassismus gab es großes Interesse an der Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ unter den fast ausschließlich jungen Demonstranten. Fast alle wollten sofort unterschreiben. An der Parole auf der Demo „Killt das System“ setzte ich mit der Diskussion an: „Das ist ein richtiger Anspruch der Jugend, den Kapitalismus zu überwinden. Ihr wollt also das herrschende Finanzkapital stürzen? Dafür braucht es eine Revolution.“ Dem stimmten sie zu.

Korrespondenz