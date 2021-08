Proteste in Afghanistan - Zahlreiche Demonstrationen in Deutschland

In Asadabad wurden zwei Menschen von den Taliban erschossen, nachdem sie an einer Demonstration gegen die Machtübernahme teilgenommen hatten. In Jalalabad eröffneten die Taliban das Feuer auf eine Menschenmenge, die am afghanischen Unabhängigkeitstag mit der afghanischen Flagge durch die Straßen zogen. Die Anzahl der Todesopfer ist unbekannt. Auch in der Hauptstadt Kabul kommt es zu Protesten gegen die Herrschaft der Taliban.

In über 70 Städten in Deutschland und Europa finden in diesen Tagen Protest- und Solidaritätsdemonstrationen mit dem afghanischen Volk statt, darunter in Köln, Bremen, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Dresden, Hannover, München und Wien. Für Sonntag, dem 22. August 2021, wird um 13 Uhr im Berliner Regierungsviertel eine Großdemonstration geplant. Das Bündnis fordert Aufnahme afghanischer Flüchtlinge in Deutschland.

Zur Demo am morgigen Samstag um 15 Uhr in Köln am Breslauer Platz schreibt Shamla Sarabi vom Frauenverband Courage in Essen an Rote Fahne News: "Wie Ihr wisst, die Lage in Afghanistan hat sich brutal geändert. Deswegen gibt es am 21.08.2021 Demos unter der Titel Internationaler Tag der Ablehnung der Taliban überall weltweit. Ich fahre nach Köln zu dieser Demo. Ich bitte um Solidarität und Redebeiträge von euch dort. Bitte verbreitet die info an alle außer Faschisten, Rassisten und Frauenfeinde.

Der Aufstieg der Taliban in Afghanistan bedeutet eine Verletzung der grundlegenden Menschenrechte aller Afghanen. Die islamische Bewegung lebt nur noch von Blutvergießen, Repression, und Kriminalität. Besonders die Islamisten dieser Sekte, die sich Taliban nennen, sind die Feinde der Frauen. Um die Grund- und Menschenrechte des afghanischen Volkes und Frauenrechte sowie die Würde der Frauen zu verteidigen und unsere Abscheu gegenüber der Taliban auszudrücken, werden wir am Samstag, den 21.08.21 weltweit auf die Straße gehen. Nieder mit dem islamistischen Terrorismus, ob in Kabul oder Tehran!