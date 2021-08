Hannover

Neuer Teil-Erfolg der SITECH-Kollegen gegen VW/SITECH

Am Mittwoch fand vor dem Arbeitsgericht Hannover der Kammertermin in der Klage von fünf SITECH-Kollegen gegen ihre Versetzung aus Hannover nach Emden statt. Zur Erinnerung: Als „Strafe“ für ihre erfolgreiche Klage gegen die Entlassung durch SITECH (VW-SITECH musste im Winter die ausgesprochenen Kündigungen zurücknehmen) wurden die fünf Kollegen im Januar in das Werk Emden versetzt. Dort wurden sie schikaniert ohne Ende, um sie mürbe zu machen und zum Aufgeben zu verleiten.

Korrespondenz