Nur noch zwei Tage, dann gehts auf nach Hannover

In vielen Städten Deutschlands hängen bereits die ansprechenden Wahlplakate mit den Losungen, unter denen die Internationalistische Liste / MLPD in die Wahl zieht. Darunter stechen die Plakate: „Nur noch Krisen – eine Ursache – Kapitalismus“, „Nur noch Krisen – eine Lösung – Sozialismus“ und „1000 Lügen – eine Ursache – Antikommunismus“ sowie „Krisenmanagement: 1000 Versprechen – nichts gehalten“ besonders hervor.

Es gibt viele heiße politische Eisen, die die Kandidaten, allen voran Spitzenkandidatin Gabi Fechtner, beim Wahlkampfauftakt anpacken werden: Das imperialistische Debakel in Afghanistan; die sich verschärfende Situation im Übergang in die Klimakatastrophe mit der Flutkatastrophe in Deutschland, den Waldbränden in Griechenland, der Türkei, Italien und in Frankreich sowie Überschwemmungen in anderen Ländern; die Inflation in Deutschland.

Und es wird deutlich werden, dass die Ursache all diesen Übels das überlebte kapitalistische System ist und dass die Perspektive des echten Sozialismus, für die die Internationalistische Liste / MLPD als einzige Kandidatin auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl steht, die einzige Antwort auf alle diese Fragen ist. Nicht umsonst muss die reaktionäre AfD-nahe Plakatkampagne „GrünerMist“ ins Feld geführt werden, um diese Alternative zu diskreditieren. Es ist die Defensive der Herrschenden, die sich darin ausdrückt.

Viel Stoff also, um einen spannenden politischen, kulturellen und alle stärkenden Tag miteinander zu verbringen.

Auf dem Programm des Tages in Hannover stehen: Ausflüge und Straßenumzüge ab 11 Uhr, Vorprogramm ab 12 Uhr, eine kämpferische Jugenddemonstration von 14 Uhr bis 15 Uhr, ab 15 Uhr das Hauptprogramm mit der Rede von Gabi Fechtner, Kultur und der Vorstellung vieler Kandidatinnen und Kandidaten sowie später ein Konzert. Das ganze ist mit reichhaltigen Information– und kulinarischem Angebot verbunden. Natürlich wird der ganze Tag sicher unter Corona-Schutzbedingungen stattfinden.