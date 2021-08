Anbiederei

Olaf Scholz, die SPD und die Gleichwertigkeit

Volksverbunden auf Augenhöhe, so stellte sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Samstag in Bochum dar: "Niemand darf sich als etwas besseres fühlen, die Lebensmittelverkäuferin macht nichts falsch, der Paketbote auch nicht, wir machen unterschiedliche Dinge, aber wir machen gleichwertige Dinge" (1). Unwahrscheinlich, dass das die Verkäuferin oder den Paketboten überzeugt, die SPD und Scholz zu wählen.

