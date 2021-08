Plakate im Wahlkreis 194 in Ostthüringen sind unübersehbar

Auf den Plakaten der Internationalistischen Liste wird nicht nur zur Frage der gesellschaftlichen Alternative, sondern auch zu Forderungen in aktuellen Tagesfragen und gegen den Antikommunismus klar Stellung genommen.

Im Wahlkreis sind in verschiedenen Städten die Plakate der Internationalistischen Liste / MLPD schon nach einem Tag unübersehbar. So in Altenburg, Meuselwitz, Schmölln und Gera. Die Plakate unterscheiden sich wohltuend von den Wahlplakaten der AfD, der CDU, der SPD, den Grünen, aber auch der Linkspartei. Es lohnt sich, diese einmal kritisch anzusehen.

Die AfD will „Freier Funk für freie Bürger." Ihre Demagogie mit dem Begriff der "Freiheit" hat offenbar ein neues Feld gefunden. Und das sagt eine Partei, welche die bürgerlich-demokratischen Rechte lieber heute als morgen abschaffen will. Die SPD mit ihrer Direktkandidatin Elisabeth Kaiser ist zahlenmäßig zwar omnipräsent, sie "glänzt" jedoch nur mit einem Bild ihrer Person. Ein Wahlslogan von ihr ist so winzig unten rechts in der Ecke, dass er wohl von kaum jemand gelesen wird: "Soziale Politik für dich" heißt es dort. Hat sie vielleicht der Mut verlassen, dies deutlich sichtbar auf ihren Plakat zu präsentieren, angesichts der Erfahrung der Menschen mit den Hartz-Armutsgesetzen?

Übertroffen wird sie noch von der CDU und deren Direktkandidaten Vogel, der sich allein auf sein Bild und seinen Namen beschränkt, verbunden mit dem Hinweis, dass er ein Bundestagsabgeordneter ist. Was will er uns damit sagen? Verfolgt er vielleicht das Motto: "Lieber nichts sagen, dann kann man auch nichts Falsches sagen"?

Die SPD hat sich übrigens die Freiheit genommen, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem sie schon am Freitag, dem 13. August, mit der Plakatierung für Elisabeth Kaiser begonnen hat, obwohl der offizielle Beginn erst am Montag, den 16. August war. Stillschweigendes Einverständnis besteht in Gera darüber, dass schon ab Sonntag plakatiert werden konnte, was alle genannten Parteien, auch die Internationalistische Liste / MLPD, genutzt haben. Die SPD fällt allerdings mit ihrer Vorverlegung auf Freitag aus dem Rahmen. Was wird das Ordnungsamt wohl dazu sagen? Müssen sie deshalb die Plakate wieder abhängen oder eine kräftige Ordnungsstrafe zahlen? Oder genießen Frau Kaiser und die SPD eine Sonderbehandlung? Man wird sehen.

Bei dem Hauptslogan des Direktkandidaten der Linkspartei weiß man auch nicht so recht, was er eigentlich meint: "Schluss mit dem Theater". Meint er damit das chaotische Krisenmanagement der Bundesregierung? Das Krisenmanagement der Linkspartei und der Thüringer Landesregierung unterscheidet sich doch in der Substanz nicht davon. Oder ist dies ein Anflug von Selbstkritik als Schauspieler und bereitet er seinen Abschied aus diesem Metier vor?