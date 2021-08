Statement Solidarity Party - MLPD-Flugblatt ist online

Auf ihrer Webseite schreiben sie zur aktuellen Lage

(Google-Übersetzung aus dem Persischen):

„Die Geschichte unzähliger Länder, einschließlich der Geschichte unserer eigenen Heimat, hat bewiesen, dass nur der Protest und der Kampf des Volkes Alarm schlagen können (…) Deshalb muss unser Volk ethnische, regionale, sprachliche und nationale Probleme beiseite legen und sich vereinen. Zuallererst sollte es sich gegen die Kriminellen, die ihr Volk verfluchen, stellen. Wirklicher Frieden kann in unserem Land herrschen, wenn alle Verräter von Taliban und Gulbudini [Anhänger des als ‚Schlächter von Kabul‘ bekannten Kriegsherren Gulbuddin Hekmatyār], Regime und IS aus unserer Heimat ausgerottet werden und unser Schicksal aus den Hände ihrer ausländischen Herren befreit wird.“ Sie berichten auch aus einem Park in Kabul, in den sich Tausende Menschen aus dem ganzen Land vor den Taliban geflüchtet haben. Sie kritisieren die afghanische Armee, die sich als Diener der Amerikaner zurückgezogen hätten und das Volk den Taliban-Söldnern überließen. Genauso kritisieren sie die Einmischung Pakistans und des Iran.

Rote-Fahne-News-Artikel als Flugblatt gestaltet

Am 16. August haben wir auf Rote Fahne News den Artikel "Vollkommenes Desaster der imperialistischen Afghanistan-Politik - Rasanter Vormarsch der faschistischen Taliban" veröffentlicht, der auf die aktuelle Entwicklung und ihre Hintergründe eingeht. Diesen Artikel gibt es als gestaltetes Flugblatt, das hier zum Download und Ausdrucken zur Verfügung steht und in der Afghanistan-Solidarität und der sonstigen Kleinarbeit eingesetzt werden kann.

