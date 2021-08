Straßenumzug in Hannover-Hainholz: "Ich fasse mir ein Herz und komme!"

Christiane Link von der Wählerinitiative begrüßte die Anwohnerinnen und Anwohner. Sie lud Sie herzlich ein zum Vorprogramm für die Auftaktkundgebung der Internationalistischen Liste / MLPD heute ab 12 Uhr am Steintor und zur Rede der Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, um 15 Uhr. Sie forderte auf, dieses Mal Internationalistische Liste / MLPD zu wählen, denn wir brauchen eine Alternative zum Kapitalismus. Die MLPD tritt als Arbeiterpartei für den Sozialismus an. Den Anwohnern gefiel, dass wir dazu Arbeiterlieder sangen. Eine Frau sagte: "Wenn ihr noch mal 'Bella ciao' singt, dann kommt ich auf jeden Fall vorbei." Das lösten wir natürlich gerne ein!

Ein Anwohner, der beim VW-Zulieferbetrieb Sitech arbeitet, sagte gleich: "Ich kenne euch doch, ich kenne die MLPD. Ihr habt doch immer gesagt, wir sollen zusammenhalten. Das ist genau richtig. Wir haben mit euch gegen Entlassungen gekämpft." Eine Wahlkämpferin forderte ihn auf, sich dauerhaft zu organisieren, denn so können wir am besten etwas verändern. Er sagte: "Gut, ich fasse mir ein Herz. Heute ich komme zur Auftaktkundgebung und mache mit in der Wählerinitiative in Hannover."

Ein Rentner war sehr empört: "Ich habe 43 Jahre als Heizungsmonteur gearbeitet, ich habe Krebs bekommen durch die Asbestbelastung. Jetzt war ich zur Untersuchung bei der Berufsgenossenschaft und sie wollen mir die Zusatzrente, die ich wegen der Krankheit bekomme, streichen! Dabei hat eine Untersuchung im Krankenhaus ergeben, dass der Krebs immer noch aktiv ist. So eine Schweinerei! Ich will mich dagegen wehren." Er ist zugleich sozial engagiert und pflegt eine Bekannte. Deswegen kann er nicht zur Kundgebung kommen. Aber er trug sich in die Liste der Hannoveraner Wählerinitiative ein und will künftig mit uns gemeinsam kämpfen. Glückauf!