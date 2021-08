Streik in Andina-Kupfermine ausgeweitet

Das Rebellische Musikfestival, das als Kulturveranstaltung am 27./28. August im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen stattfinden wird, beginnt am Freitag, dem 27. August 2021 um 16 Uhr mit der Eröffnung und dem Block „Umweltkämpfer“. Am Freitag Abend um 19:30 Uhr beginnt der Block „Hoch die Internationale Solidarität - Refugees Welcome! – Kein Fussbreit den Faschisten“. Am Samstag geht es um 11 Uhr mit dem Kinderprogramm los. Ab 12:30 Uhr gibt es die Vorrunde des Songcontests „Gib Antikommunismus keine Chance!“. „Wir nehmen die Zukunft selber in die Hand – internationalistisch, antifaschistisch, rebellisch!“ so heißt der Block ab 14 Uhr. Um 16:30 Uhr kann zum Block „Wir sind der Fortschritt“ getanzt werden. Um 19:30 Uhr beginnt das Abendprogramm mit dem Block „Revolution on Stage“.

Immer auf dem Laufenden mit einem Klick auf die Festival-Webseite rebellischesmusikfestival.de