Tausende Menschen demonstrieren für Luftbrücke aus Afghanistan

So waren in Berlin 3000, in Köln 1000, in Göttingen 650, in Bochum 800, in Kempten 100 und in Leipzig 800Menschen auf der Straße.

267 Kommunen in ganz Deutschland haben sich in den letzten Jahren bereit erklärt, zusätzlich geflüchtete Menschen aufzunehmen. Alleine am 17. August erklärten viele Bundesländer ihre Bereitschaft zur Aufnahme der Menschen aus Afghanistan. Darunter sind Hamburg, Bremen, Baden Württemberg, Thüringen, Rheinland Pfalz, Schleswig Holstein und Mecklenburg Vorpommern. ...

Weitere Proteste in anderen Städten sind für die nächsten Tage angekündigt. Die Demonstrierenden forderten: