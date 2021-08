Toller Start des Wahlkampfs der Internationalistischen Liste / MLPD in Hamburg

Bei Airbus in Finkenwerder – dem größten Airbus-Werk mit über 20.000 Beschäftigten - wurde die Wahlzeitung überdurchschnittlich stark nachgefragt. Unsere Ansprache: „Nur noch Krise – eine Lösung: Was meinst Du?“ Darauf hatten zunächst die meisten keine Antwort, natürlich stellten wir den Sozialismus vor. Einige waren wir uns mit fast allen, dass die Ursache der Krisen der Kapitalismus ist.

Am Freitag startete die Wählerinitiative der Internationalistischen Liste / MLPD Hamburg für die sechs Direktkandidatinnen und Kandidaten in Finkenwerder. Das ist der Stadtteil, in dem das Werk liegt. Es waren ca. 40 Freunde, Kollegen und Genossen zum Treffen gekommen, das den Schwerpunkt „Rebellion der Jugend“ hatte. Im einleitenden Beitrag hieß es: „Die Zahl der Ausbildungsplätzen in Hamburg ist seit 2019 um 20 Prozent zurückgegangen. In manchen Branchen sogar am 50 Prozent. Gegenwärtig haben 3500 Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Waren der Arbeitsagentur Hamburg für das Ausbildungsjahr 2018 / 19 noch 10.548 Lehrstellen gemeldet worden, waren es in diesem Jahr bis zum Juni gerade mal noch 8444.“

Zum Schwerpunkt „Jugend“ passte, dass die ganze Rotfuchsgruppe auf dem Platz beim Catering mit Crepes und tollen Matjesbrötchen half – beim Bedienen, Kassieren … . So wurden zusammen mit den Spenden über 140 Euro für den Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD eingenommen.

In der Diskussion gab es auch viele Vorschläge, wie die Wählerinitiative jugendpolitisch aktiv werden kann: Mit Einsätzen vor Berufsschulen, Initiativen für eine rebellische Berufsberatung usw. Ein Highlight war das eigens gefertigte Rolup für die Wählerinitiative, mit der auf 2 Meter Höhe und fast 1 Meter Breite zur Wählerinitiative eingeladen wird. Passanten wissen so sofort, was hier stattfindet.