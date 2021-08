Türkisches Massaker in Sengal öffentlich gemacht – Steintorplatz in Halim-Dener-Platz umbenannt

Außerdem wurde ein Grußwort des kurdischen Dachverbandes NAV-DEM aus Hannover verlesen, in dem die Ermordung des damals 17-jährigen Halim Dener auf dem Steintorplatz in Hannover durch die deutsche Polizei thematisiert wurde. Halim Dener war ein aus Türkisch-Kurdistan stammender Aktivist, der sich in Deutschland aktiv gegen die Verfolgung und Ermordung des kurdischen Volks durch die türkische Regierung und das türkische Militär einsetzte.

Am späten Abend des 29. Juni 1994 hatten er und Freunde von ihm auf dem Steintorplatz in Hannover Plakate gegen die Verfolgung des kurdischen Volkes in der Türkei geklebt. Die Polizei wurde auf die Gruppe aufmerksam und Halim Dener wurde durch einen Zivilpolizisten erschossen. NAV-DEM erinnerte in seinem Beitrag würdig an Halim Dener und dessen Ermordung und gemeinsam mit der Wahlkampfauftakt-Veranstaltung wurde der Steintorplatz in Halim-Dener-Platz umbenannt. Das wurde feierlich mit dem Aufhängen eines Straßenschildes versinnbildlicht. Durch diesen Beitrag, wie auch durch Beiträge aus Palästina, Kolumbien etc. wurde der wirklich internationalistische Charakter der Internationalistischen Liste / MLPD deutlich. Ein würdiger Bestandteil der Wahlkampfauftakt-Veranstaltung.

Hier gibt es den kompletten Beitrag von NAV-DEM Hannover im Originalwortlaut