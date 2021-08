Unterstützt die Internationalistische Liste / MLPD bei den Bundestagswahlen!

Für uns ist diese Migrationsgeschichte wichtig, die sich von den ersten Gastarbeitern bis hin zur Einwanderung aus vielen Ländern von Generation zu Generation hinzieht. Um die durch Migration verursachten Probleme demokratisch lösen zu können, wurde 1976 eine der ältesten Migrantenorganisationen Deutschlands, die Föderation der Arbeiter aus der Türkei (ATIF), gegründet.

ATIF setzt sich seit Jahren für die Organisierung der Solidarität zwischen türkischen Arbeitern, für Bildung, für soziale und kulturelle Aktivitäten, Verteidigung unserer Rechte ein. ATIF vermittelt die internationale Kultur, die das Werk der Arbeiter und Werktätigen ist, an junge Generationen - nicht nur die Kultur des Landes, aus dem wir kommen. Sie kämpft seit Jahren als Vertreter der Vielfalt und des Kollektivismus gegen die Zumutungen der kapitalistisch-individualistischen Kultur.

Unsere Föderation, die Föderation Türkischer Arbeiter in Deutschland (ATİF), beschäftigt sich mit der Geschichte des antifaschistischen, antiimperialistischen Kampfes einerseits und der Agenda der Arbeiter und Werktätigen mit Migrationshintergrund des Landes, in dem sie leben, andererseits. Sie hat den Kampf für Revolution und Demokratie in der Türkei, Kurdistan und der ganzen Welt immer aktiv unterstützt.

ATİF spielt eine wichtige Rolle im Kampf von Arbeitern und Werktätigen mit Migrationshintergrund für klassenmäßige, demokratische und soziale Befreiung. In diesem Zusammenhang leisten ATİF und die ihr angeschlossenen Verbände weiterhin wichtige Beiträge zur Aufnahme neuer Kampffelder, um eine leuchtende Zukunft zu erreichen!

Das kapitalistisch-imperialistische System, in dem wir leben, zwingt der Gesellschaft individuelle Auswege auf. Daher versucht das System zu verhindern, dass alle Unterdrückten, insbesondere die Arbeiterklasse, kollektiv kämpft, sich organisiert und stärkt, gegen die Probleme, die das Systems zu verantworten hat. Diese Hindernisse haben unsere Probleme in Bezug auf unsere demokratischen Rechte und die Einwanderung vertieft. Ohne Organisation werden keine Rechte und Freiheiten erkämpft.

Unterstützt alle Kandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD! Wählt sie! Geht wählen!

ATIF leistet einen wichtigen Beitrag, indem sie mit einheimischen Institutionen, Parteien und verschiedenen demokratischen Massenorganisationen zusammenarbeitet, die der internationalistischen, antifaschistischen und antiimperialistischen Kampflinie entsprechen. Aus diesem Grund unterstützen wir im 60. Jahr der Migration unseren Kandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD, Erhan Aktürk. So bringen wir unsere Forderungen bei den Bundestagswahlen in Deutschland gemeinsam zum Ausdruck und teilen den Kampf.

In der heutigen Welt, in der die Probleme der Einheimischen und die der Migranten die gleichen sind, hat die Bedeutung des internationalen Kampfes noch zugenommen. Aus diesem Grund rufen wir alle auf, die Kandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 zu unterstützen und zu wählen!

ATIF hat die folgenden demokratischen Forderungen für die Wahlen aufgestellt: