Weltklimarat bestätigt „Katastrophenalarm!“

Der erste Teil des neuen Sachstandsberichts des Weltklimarats warnt eindringlich vor einer noch rascheren globalen Erwärmung. Die Erde werde sich bereits bis 2030, also zehn Jahre früher als erwartet, um 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau1 erwärmen. Selbst bei einer Begrenzung auf dieses unzureichende Ziel der Pariser Klimakonferenz seien dramatische Folgen unausweichlich. Hitzewellen, Tropenstürme, Starkregen, Flutkatastrophen, Dürren und Waldbrände würden noch viel häufiger und extremer, als wir es gegenwärtig erleben. Dabei blendet der Weltklimarat die Wechselwirkungen zu anderen Hauptfaktoren des Übergangs in die globale Umweltkatastrophe wie das drohende Umkippen der Weltmeere oder das Artensterben noch aus. Fakt ist: Wenn nicht schnellstens und umfassend gehandelt wird, droht die Menschheit unterzugehen.

Mitten im Bundestagswahlkampf geloben die bürgerlichen Politiker eilfertig Besserung. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will eine „rasche Abkehr von Kohle, Öl und Gas“. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will aus der Kohleverbrennung schon bis 2030 aussteigen. Armin Laschet von der CDU sieht dagegen selbst in der jüngsten Flutkatastrophe keinen Grund, an seiner Politik irgendetwas zu ändern.