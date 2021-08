„Wer ist besser?“

Wer hat die niedrigste Fehlerquote, wo gibt es die beste Qualität, womit lässt sich Geld verdienen? Dabei werden Äpfel mit Birnen verglichen. Die Kollegen können doch nichts dazu, wenn in die eine Anlage mehr investiert wird als in die andere und sie dadurch eine bessere Qualität haben. Produktion wird hin und her geschoben, oft geht es auch darum, wer die besten Beziehungen hat.

Wir werden aber ständig angetrieben und unter Druck gesetzt, dass die anderen besser sind. Oft hört man: „Die sind kostengünstiger, weil die mit weniger Personal dieselbe Menge bringen.“ Doch darauf lassen wir uns nicht ein. Wenn die Anlagen mit unterschiedlicher Abmessung fahren ist klar, dass die eine mehr Tonnage bringt als die andere. Auch wenn in die eine Anlage investiert wird und in die andere nicht, ist klar, dass die Qualität besser wird. Auf uns wird ja nicht gehört, also lassen wir uns nicht spalten!