Wer ist eigentlich Ex-Präsident Ghani?

Am 15. August 2021, als die faschistischen Taliban die Hauptstadt Kabul einnahmen, floh er über Tadschikistan ins Exil in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo ihm Asyl gewährt wurde.

Wikipedia schreibt über ihn: "Ghani studierte zunächst an der Universität Kabul und an der Amerikanischen Universität in Beirut (...), bevor er mit einem Stipendium 1977 in die Vereinigten Staaten wechselte. Dort promovierte er an der Columbia University in New York in Kulturanthropologie. Von 1983 bis 1991 lehrte er an der University of California, Berkeley und an der Johns Hopkins University Anthropologie und Politikwissenschaft. Später wechselte er zur Weltbank und half bei der Transformation in Russland, der Volksrepublik China sowie in Indien."

Und weiter: "Nach Darstellung des Sprechers der russischen Botschaft in Kabul soll Ghani bei seiner Flucht große Mengen Bargeld außer Landes geschafft haben."

Die Solidaritätspartei Afghanistan schrieb am 07. März 2016: "Die neulichen Berichte über Demütigungen der Frauen und Mädchen durch gewaltsame Durchführungen von Jungfräulichkeitstests ist ein weiterer Schlag ins Gesicht für die frauenfeindliche Regierung Ghani/Abdullah und ausländische Unterstützer dieser Regierung."¹

Im März 2016 war vom Abzug der Bundeswehr und des US-Militärs bei den Regierenden in Deutschland noch nicht im Ansatz die Rede.

Im Gegenteil: Hier wurde versucht, die frauenfreundliche Aufgabe des deutschen Militärs bei der Pausenaufsicht der Mädchenschulen unters Volk zu bringen, um ihren Einsatz zu rechtfertigen. Und die Medien hier plapperten das treu und brav vor sich hin.