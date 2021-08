"Wir grüßen Stefan Engel, der Grup Yorum in den Gerichten des Imperialismus verteidigt hat"

Stefan Engel, der am 3. August in Meiningen im Bundesland Thüringen angeklagt wurde, hat mit seiner Stellungnahme vor dem Gerichtsausschuss die Angriffe des deutschen Imperialismus gegen die Band Grup Yorum zunichte gemacht. (Anm. d. Red.: Stefan Engel war in Meiningen nicht angeklagt. Er selbst hat gegen das Land Thüringen und Seehofer und weitere Konsorten geklagt und Recht bekommen.)

Stefan Engel (Redaktionsleiter des theoretischen Organs der MLPD) verteidigte Grup Yorum und wurde freigesprochen, wobei er betonte, dass Grup Yorum keine verbotene Gruppe sei. Wir erlebten ein weiteres starkes Beispiel internationalistischer Solidarität. Nach dem Widerstand von Helin und İbrahim bestätigte und verteidigte Stefan Engel den Kampf der Grup Yorum.

Das ist es, was wir unter Solidarität verstehen.

Solidarität bedeutet, von einer Wahrheit überzeugt zu sein und diese Wahrheit zu verteidigen, sie zu adoptieren. Es kann nie als Hilfe verstanden werden. Unserer Meinung nach können nur Sozialistinnen und Sozialisten - sowohl in ihren eigenen Reihen als auch in allen antiimperialistischen Kämpfen – eine vereinigende und leitende Rolle übernehmen.

Internationalismus bedeutet für uns, dem Imperialismus überall auf der Welt Schläge zu verpassen und allen voran im eigenen Land den revolutionären Kampf zu entwickeln.

In diesem Sinne ist es für uns sehr respektabel, dass Stefan Engel Grup Yorum vor den Gerichten des Imperialismus verteidigt hat. Während er seinen Sieg gleich nach dem Prozess bekannt gab, fügte er hinzu, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen sei und er eine Klage gegen den deutschen Staat eingereicht habe.

Wir werden mit Stefan Engel solidarisch sein und die Entwicklungen als Grup Yorum mitverfolgen. Als Grup Yorum begrüßen wir Stefan Engels Haltung gegenüber dem deutschen Imperialismus.

FÜR VEREINIGUNG, WIDERSTAND UND SIEG!

ES LEBE DER INTERNATIONALISMUS!

ES LEBE DIE GESCHWISTERLICHKEIT DER VÖLKER!

GRUP YORUM