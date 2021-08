26. August: Weltweite Protestaktion gegen den Staatsterror des philippinischen Duterte-Regimes

Konnte er damals noch viele Demokraten für seine leeren Wahlversprechungen gewinnen, wurden diese im Laufe der vergangenen fünf Jahre selbst verfolgt, eingekerkert, gefoltert oder ermordet.

Erst begann Duterte mit seinem „Drogenkrieg“, der vor allem kleine Drogenpusher oder -abhängige das Leben kostete, und zum Ende seiner Amtszeit ist er von dem Wahn besessen, mittels „Redtagging“-Offensiven die linken Widerstandsbewegungen auf den Inseln „auszulöschen“.

Zu „Red-tagging“ heißt es bei Wikipedia: „Diese Personen und Organisationen werden entweder als kommunistisch oder terroristisch oder beides ‘markiert‘, unabhängig von ihren tatsächlichen politischen Überzeugungen oder Zugehörigkeiten. Amnesty International und Human Rights Watch warnen, dass seine Verwendung als politische Taktik die philippinische Demokratie untergräbt, indem sie abweichende Meinungen erstickt, eine abschreckende Wirkung auf den allgemeinen Diskurs hat und heimtückische Morde und Vergeltungsmaßnahmen fördert.“

Dementsprechend Dutertes unverblümte Anweisung an die staatlichen „Sicherheitskräfte“ im Originalton:

„Ich habe dem Militär und der Polizei gesagt, dass, wenn sie sich in einer bewaffneten Auseinandersetzung mit den kommunistischen Rebellen befinden, sie töten, sicherstellen, dass sie sie wirklich töten, und sie töten, wenn sie noch leben.“ und seine weitere Order, „weiblichen Rebellen in die Genitalien zu schießen“!

Stoppt den antikommunistischen Terror in den Philippinen

Sofortiger Abbruch der diplomatischen und militärischen Zusammenarbeit durch die Bundesregierung!

Das fordert unsere Solidarität und den gemeinsamen Kampf heraus! Kommt zur Protestkundgebung am Alexanderplatz / Weltzeituhr, am 26. August, um 12 Uhr. An diesem Tag wird es weltweit zur gleichen Uhrzeit ähnliche Aktionen geben, initiiert von den „Friends of Filipino People in Struggle“ (FFPS) und durchgeführt von der überparteilichen Aktionseinheit mit Solidarität International, Deutsch-Philippinische Freunde, Frauenverbände Courage und Gabriela / Berlin, MLPD Berlin, Internationalistisches Bündnis Berlin und Liedermacher Karl Nümmes.