Hannover

850 ständige Besucher beim Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste / MLPD

Mitten unter den Leuten, selbstorganisiert, angriffslustig, kulturvoll und überzeugend – das war der Wahlkampfauftritt der Internationalistischen Liste / MLPD am Steintorplatz in Hannover am Samstag.

Pressemitteilung